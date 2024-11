Chuva forte e vento, que poderá ir dos 70 aos 90 quilómetros por hora, estão previstos para os próximos dias na região da Madeira. A chuva deverá começar ao final desta quarta-feira e intensificar-se durante a madrugada de quinta-feira.

Segundo o diretor do Observatório do Funchal, a mudança do tempo está associada a uma depressão que deverá ficar estacionária na ilha, com grande incidência na zona norte, admitindo tratar-se de um fenómeno de ‘gota fria’, semelhante ao que se abateu sobre Valência.

”Teremos períodos de chuva, aguaceiros, que poderão ser, pontualmente, moderados, até ao próximo domingo ou até mesmo segunda-feira”, adianta Victor Prior.

Os maiores valores de precipitação estão previstos para sexta-feira ao fim do dia, madrugada e manhã de sábado, adianta o responsável, sublinhando que “esta situação não será de previsão fácil”.

Está previsto também vento, que poderá ser temporariamente forte, já a partir desta quinta-feira, de oeste noroeste e nas zonas montanhosas. Rajadas de 70 a 90 quilómetros à hora estão previstas, adianta o meteorologista.

Dadas as previsões, estão a ser equacionados avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, disse ainda o responsável em declarações à rádio 88.8 JMFM.

”A situação, neste momento, aponta para períodos que poderão chegar ao laranja”, referiu Prior.

No mar, a partir de hoje, na costa norte e oeste, as ondas poderão chegar aos 3,5 metros e pontualmente a 4 metros”, acrescentou.