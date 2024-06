A tradição volta a cumprir-se na freguesia de São Roque do Faial, onde, por esta altura do ano, os populares reúnem-se para proceder ao enfeite dos fontanários de São João.

A Casa do Povo de São Roque do Faial, de resto, avança para a 20.ª edição do concurso que premeia o mais original e criativo. Neste caso, de um total de 14.

Heliodoro Dória, presidente desta instituição, aclarou esta tarde ao Jornal que é uma forma, não só de manter uma tradição bonita, mas também de promover o convívio dos populares da freguesia, pelo que sublinha a tónica nessa componente.

“Envolve mais pessoas da freguesia, cerca de 60 a 70% das pessoas participam”, disse.

Veja, por si, alguns dos fontanários enfeitados.