O incêndio com origem na Ribeira Brava apresentava ontem uma frente bastante ativa e tinha já passado para o concelho de Câmara de Lobos, invadindo o Jardim da Serra. Este é o tema de abertura do JM de hoje. ‘Fogo ameaçador’ vai continuar hoje na ordem do dia.

’Morte violenta preocupa população’. Esta é a chamada para um notícia intrigante e impressionante que poderá ler na secção de Ocorrências.

Outro tema, ‘Monte cumpriu a tradição’. Milhares foram à festa que durou toda a noite e dia.

Saiba nesta edição que foram ‘Emitidos 13 mil novos cartões GIRO’. Governo faz balanço ‘muito positivo’ desta iniciativa.

Quem também teve uma iniciativa foi o PAN que entregou na Assembleia Legislativa um voto de pesar pela morte do lince Bores. Conheça os argumentos apresentados pela deputada Mónica Freitas.

A Iniciativa Liberal, por seu turno, apresentou uma proposta que visa rever os apoios atribuídos aos assessores parlamentares.

E em Cultura, para além do Festival A Norte que merece destaque na edição, a chamada vai para Marco Olival, um jovem madeirense que no palco do Jardim Municipal vai mostrar, terça-feira, a sua arte na música e na dança.