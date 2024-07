O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, irá marcar presença nas comemorações alusivas ao Dia Mundial das Hepatites, pelas 11h15, na Rua Fernão de Ornelas, Largo do Phelps.

A Praça do Município, no Funchal será o palco de uma manifestação pacífica pela democracia na Venezuela. O evento irá decorrer entre as 17h00 e as 20h00. Ontem, decorreu o ato eleitoral naquele país, onde vive uma expressiva comunidade portuguesa, com muitos madeirenses.

Integrada no ciclo de Conferências do Museu, terá lugar, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, pelas 17h00, uma palestra proferida pelo Capitão-Tenente Philip Boak, da Marinha Real Britânica, intitulada “Uma experiência na Antártida”. É necessária inscrição prévia para o email eventos.mmf@funchal.pt

Decorrerá na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, pelas 19h30, a apresentação do livro “Entre Frases e Selos”, de Lizette Carôto. Trata-se de uma obra literária que pretende elucidar a população sobre a problemática da ansiedade.