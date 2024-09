Bom Dia!

Esta primeira terça-feira de setembro conta com vários eventos. Às 9h30, por exemplo, no edifício da reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, decorre a abertura da final nacional do Poliempreende 2024.

Pelas 11 horas, o Clube Nava do Funchal apresenta o Madeira Foiling Adventure, na Rua da Quinta Calaça, 32. Arranca às 11h30, o Blandy’s Wine Festival, com o Workshop de bolo de mel pela Doce Vintage. À tarde, 14h30, estará em foco o bordado Madeira pela Bordal.

Na freguesia de São Martinho, na Nazaré, às 17h00, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente Bruno Pereira e o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA/PRR), Pedro Dominguinhos, visitam 33 fogos de habitação em construção.

De acordo com o programa publicado pela organização da Expo Porto Santo, a secretária regional da Inclusão Trabalho e Juventude, Ana Sousa, desloca-se àquele certame às 18h30. Pelas 22h30, a animação musical é de Armindo e Nélia.

- Na Festa do Vinho da Madeira, Praça do Povo, pelas 19h00, há Masterclass com vinhos da Madeira. Às 20h00, começa a animação musical, primeiro com o DJ Ivanhelio e, depois, a atuação de Rocky Shore Melodies.