Bom dia e bom fim de semana!

- Pelas 9h00, no Hospital Nélio Mendonça, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, apresenta os resultados da atividade cirúrgica realizada nos primeiros 8 meses do ano de 2024.

- Arranca às 9h00 e prolonga-se até às 18h00, nos Jardins do Lido, a 5.ª Edição do Fitness Summit Madeira 24.

- Das 9h30 às 11h30, o Café Memória da Madeira realiza uma ação de informação com o tema ‘Esclarecimentos sobre o que é a Demência’, com a presença da neurologista Andreia Castro Fernandes, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- São Vicente promove, a partir das 10h00, no Jardim das Grutas, várias atividades dedicadas à saúde e bem-estar.

- Entre as 10h00 e as 17h00, no Porto Santo, o Aeródromo de Manobra N.º 3 vai estar de portas abertas ao público, numa iniciativa da Força Aérea Portuguesa.

- O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza leva a cabo uma ação de recolha de sementes, a partir das 10h00, na zona de lazer das Cruzinhas, Fonte do Bispo, Calheta.

- Entre as 10h00 e as 17h00, o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira assinala o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, no MadeiraShopping, com várias atividades ao longo do dia.

- Às 11h00, em São Gonçalo, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente Bruno Pereira, acompanhados pelo presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Feitas, visitam a conclusão das obras do prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta.

- A partir das 11h00, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre uma manifestação com o propósito de reivindicar o direito à habitação.

- Na Igreja do Colégio, às 11h45, um grupo de professores do 1.º ciclo do ensino básico celebra as suas Bodas de Ouro, numa celebração eucarística presidida pelo reitor, Padre Carlos Almada.

- Pelas 15h00, no hotel Orquídea, Rua dos Netos, o Fórum ‘E Depois do Incêndio’.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 16h00, começa o Workshop ‘The Knowing Body’, de Diana Niepce.

- Madeira adere à Grande Manifestação pela Liberdade da Venezuela, a partir das 17h00, com saída da Praça do Município no Funchal até à Quinta Vigia.

- No Jardim Municipal, a partir das 18h00, o Arraial Madeira Pride 2024.

- Pelas 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto sob a direção do maestro Benoît Fromanger.

- Com o início às 18h00 e término às 21h30, no Maciço Montanhoso Oriental do Parque Ecológico do Funchal, vai decorrer a atividade BioBlitz, promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

- Às 19h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, estreia o espetáculo de performance e multimédia ‘Misplacing’, de Hanamaro Chki e Margarida Menezes.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, às 22h00, atua o cantor e compositor brasileiro Caio Prado, nos ‘Concertos L’.