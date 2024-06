No seu habitual ‘Ponto de Ordem’ de domingo, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz criticou a postura do PSD, “um partido de gente sentada”, no Dia do Concelho. Através da sua página do Facebook, Filipe Sousa começou por “lamentar a figura triste e a forma vergonhosa como o PSD se voltou a comportar na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz”.

“Insistir em ficar sentado perante um hino protocolar e do povo como é o ‘Maria da Fonte’ é próprio daqueles que nasceram e viveram em berço de ouro, que nunca tiveram de lutar por nada. É um comportamento próprio daqueles que, historicamente, inclusive neste concelho, se mantiveram e se mantêm realmente sentados no conforto dos seus gabinetes perante as dificuldades sentidas pela população”, expressou.

Aliás, no seu entender, “em Santa Cruz, mantiveram-se sentados durante anos, fazendo uma dívida e deixando que o concelho atingisse um atraso infraestrutural, social, e de afirmação da sua entidade.

Esta gente sentada no seu conforto e naquela ideia de que o poder, por alguma razão que nos ultrapassa, lhes pertence por direito dinástico, são os mesmo que depois se levantam para intervir e têm a distinta lata de, mesmo perante as evidências, afirmar que nada se fez neste concelho nos últimos 11 anos”.

E continua: “na sua soberba, nem reconhecem que pela primeira vez, depois de mais de trinta anos de governação PSD, o povo deste concelho ergue-se e levanta-se orgulhoso do que conquistou: solidez financeira, programas sociais, investimento em áreas cruciais como o ambiente, redes de água e saneamento, mobilidade, uma programação social que nos devolveu identidade, atratividade e dinamismo económico.

Não, esta gente prefere manter-se sentada perante um hino protocolar, popular e patriótico porque realmente não vê, nem nunca viu ou percebeu o povo na sua verdadeira essência, nas suas lutas diárias, na sua força e na sua coragem.

Esta gente só percebe a linguagem do poder que tentam manter a todo o custo e que perderam neste concelho por culpa própria e pela sua posição de sentados e acomodados nas suas próprias benesses.

Felizmente o povo está atento e tem respondido à altura nos sucessivos atos eleitorais.

Que o partido dos sentados continue sentado, porque Santa Cruz vai continuar a erguer-se”, conclui Filipe Sousa.