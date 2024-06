Bom dia e bom fim de semana!

- O Largo do Colégio (Praça do Município) acolhe, a partir das 10h00, a cerimónia de graduação dos cerca de 427 estudantes finalistas da Universidade da Madeira (UMa).

- Às 15h30, na Sé do Funchal, a Missa da Bênção das Fitas, organizada pelo Departamento da Pastoral do Ensino Superior da UMa.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe, às 16h00, a VI Conferência Internacional do Funchal, com Martim Sousa Tavares intitulada ‘A Beleza’.

- Na Ribeira Brava, a festa religiosa em honra de São Pedro está agendada para as 16h00 com procissão no final.

- Às 17h30, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo de bailado ‘Uma Nova História’, do bailarino e coreógrafo Gonçalo Sousa.

- No edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, às 19h00, o concerto de estreia do Coro da Universidade da Madeira.

- Em Câmara de Lobos, a festa de São Pedro tem a missa marcada para as 19h00 seguida de procissão. Para as 23h00, a atuação do artista Matias Damásio.

- Pelas 21h00, o concerto dos Akoustic Junkies no Barreirinha Bar Café.

- A Associação Avesso apresenta às 21h00, no auditório Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o espetáculo ‘HAPPY HOUR’.

- Começa às 23h00, na Ribeira Brava, o concerto do artista português Diogo Piçarra.