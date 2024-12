Na pequena Capela de Nossa Senhora da Conceição, em São Roque, no Funchal, a tradição do arraial tem vindo a manter-se viva, consolidando-se como um dos momentos mais esperados do ano para a comunidade local em celebração da Festa da Imaculada Conceição. Embora não seja tão conhecida para o público em geral, esta paróquia, com a sua simplicidade e encanto, ocupa um lugar de destaque no coração dos seus habitantes.

A Festa da Imaculada Conceição, que se realiza anualmente, e que este ano decorre de 4 a 8 de dezembro, é muito mais do que uma festa popular; é uma verdadeira celebração da fé, da cultura e da convivência entre vizinhos e amigos.

Ao longo desta semana, as ruas estreitas da paróquia enchem-se de música, luzes e uma energia contagiante, reunindo pessoas de todas as idades.

Esta festa é, acima de tudo, uma oportunidade para reforçar os laços entre os moradores, muitos dos quais se conhecem desde a infância, e para dar a conhecer, a quem chega pela primeira vez, o espírito acolhedor desta pequena comunidade.

No centro das festividades, com a sua imponência discreta e história secular, a Capela de Nossa Senhora da Conceição recebe os fiéis em momentos de oração e devoção. O altar, decorado com flores e velas, reflete a importância religiosa do evento, que culmina na celebração da festa em honra da Imaculada Conceição.

No que diz respeito às cerimónias litúrgicas, nos dias 4, 5, 6 e 7 de dezembro acontecem as novenas às 19h30 e, no dia 8 de dezembro tem lugar a Eucaristia da Festa da Imaculada Conceição às 16horas, cerimónia que dará lugar à tão aguardada procissão.

Em nota enviada à redação, a Capela da Nossa Senhora da Conceição salienta que esta celebração constitui também um espaço e uma excelente oportunidade para saborear iguarias típicas da Madeira, acompanhadas de música popular e danças que envolvem todos os presentes, sendo que para tal existirá uma barraca a preceito que vai oferecer todas estas tradicionais iguarias.

“É de referi mesmo que o ambiente de alegria e fraternidade é palpável em cada esquina da paróquia. As ruas e praças transformam-se em pequenos centros de convívio, onde as crianças brincam e os mais velhos partilham histórias e memórias, algumas delas de outros tempos de festa, mas sempre com o mesmo entusiasmo”, refere a informação.

A música, muitas vezes tocada por grupos locais, percorre cada recanto, e as danças típicas da ilha, como o “bailinho”, convidam todos a participar na celebração.

Para a comunidade de São Roque, a Festa da Imaculada Conceição não é apenas uma festa, mas uma forma de preservar e partilhar as suas tradições, a sua identidade e o seu amor à terra.

A paróquia “é um pilar fundamental na vida dos seus habitantes, que encontram neste evento uma oportunidade de fortalecer a sua fé e de manter vivas as tradições que atravessam gerações. Assim, a Festa da Imaculada Conceição é, sem dúvida, um reflexo da alma da paróquia, uma festa humilde, mas cheia de significado e de emoção para todos os que nela participam”, assinala a nota.