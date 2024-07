A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria lançou, este domingo, a ‘Feirinha do Imaculado’, a primeira edição de uma iniciativa que contou, na abertura, com a presença do presidente Pedro Araújo.

A ‘Feirinha do Imaculado’ tem como objetivo reforçar a aposta na economia circular através da disponibilização de produtos reutilizados, antiguidades, hortícolas biológicos e artesanato, entre outros, mas também incentivar a socialização e o reforço de laços na comunidade local.

Este evento, que se vai repetir trimestralmente no último domingo dos meses com cinco domingos, tem já a segunda edição marcada para o dia 29 de setembro, estando abertas inscrições para novos feirantes locais.

Assim, os moradores que queiram promover os seus produtos nesta Feira devem contactar os serviços administrativos da Junta de Freguesia para obter mais informações e assegurar a sua participação.

Com esta ‘Feirinha do Imaculado’, a Junta pretende não só aumentar o número de feiras, mas também descentralizar e criar distintos polos de atração e novas centralidades na freguesia, promotoras de um maior dinamismo e integração comunitária.

De referir que a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está também empenhada numa maior dinamização da ‘Feira no Jardim’, que se realiza mensalmente no Jardim de Santa Luzia, no quarto domingo de cada mês.