Com muita afluência nesta manhã de domingo e feriado, o facto de o porto do Funchal receber tres navios de cruzeiro tambem ajuda nas vendas.

Para muitas famílias, as primeiras compras de Natal aguardam pelas feiras temáticas do Mercado dos Lavradores, principalmente para prendas simbólicas, diferentes e originais, em mais uma edição do ‘Natal na Praça’.

Cristina Pedra, presidente da autarquia, visitou todos os stands e, em declarações ao JM, disse que a procura por este evento tem crescido, nao sendo possivel atender a todos os pedidos. Há, portanto, lista de espera de artesãos para participarem na feira de Natal do Mercado. Houve mais 13% de inscrições comparativamente ao ano passado. Hoje, 44 artesãos e lojistas conseguiram presença.

Aberta até às 20 horas, a feira é uma oportunidade para estes mostrarem os seus trabalhos, venderem os seus produtos únicos e darem-se a conhecer. A maior parte não tem loja fisica, apenas online, mas há quem tenha conseguido abrir espaço próprio, como “As Marias”, três mulheres da mesma familia e com o primeiro nome que mostram um novo conceito do bordado, abriram uma loja ha duas semanas, no Armazém do Mercado.

‘Estimei’, uma loja que aproveita roupas usadas não só para venda como para dar uma nova vida, é outro exemplo. Maria João explicou ao Jornal que a loja tem uma vertente social muito grande, já que para alem de vender a custos mais em conta, faz doacoes a quem mais necessita. Hoje, no seu espaço, no mercado, criou botas para o sapatinho, bolas e bonecos de natal reaproveitando peças de roupa.

De salientar que os próximos dois domingos são também de feiras temáticas no Mercado dos Lavradores.