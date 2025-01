A edição de 2025 do ‘Fado Funchal’, apresentada esta manhã no Teatro Municipal Baltazar Dias, começa amanhã, dia 16, e termina a 19 de janeiro, e irá decorrer entre a sala de espetáculos do TMBD, onde acontecem quatro concertos, o Estúdio de Criação Artística, onde estará patente uma exposição sobre a história do Fado no Funchal antes de 1974, e vários outros locais da capital madeirense que receberão espetáculos abertos à população.

Ao todo, são 40 os artistas, dos quais 32 madeirenses, que fazem parte desta sétima edição que, conforme frisou o vice presidente da CMF Bruno Pereira, chega a seis freguesias do concelho.

Conforme já noticiado, o cartaz principal do evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com a Associação de Fado da Madeira, abrange espetáculos de Jonas & Lander (Maçã D’Adão), Pedro Marques 4et e Júlio Resende, AFM e Kátia Guerreiro, este último já esgotado, a ter lugar no TMBD às 19 horas. Durante os dias em que decorre o festival, haverá também, às 21 horas, quatro espetáculos que decorrem de forma descentralizada, na Estação do Monte, Junta de Freguesia de São Martinho, Capela da Nossa Senhora das Neves e Junta de Freguesia de Santo António.

Amanhã, o ‘Fado Funchal’ abre oficialmente com a abertura de uma exposição no Estúdio de Criação Artística, às 17h00, ocasião que contará com uma atuação na voz de Susana Andrade. Na sexta-feira, às 15h00, este mesmo espaço situado no Largo do Corpo Santo recebe uma conversa com Jonas & Lander sobre o Fado Batido.

O investimento da autarquia foi de cerca de 50 mil euros, dando início a um ano em que a Câmara Municipal do Funchal tem prevista uma verba de seis milhões de euros para a área da Cultura.