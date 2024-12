Para comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se celebrou a 3 de dezembro, o Externato Adventista do Funchal dinamizou um conjunto de atividades durante a semana.

“Estas atividades inserem-se na ação regular da escola que, tendo um papel fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva, envolve continuamente alunos, docentes e toda a comunidade escolar em iniciativas que promovem a tolerância, o respeito mútuo e a valorização da diversidade como uma força e uma vantagem”, revela o Externato, em comunicado.

Entre as atividades, destaca um percurso sensorial, composto por várias áreas com diferentes elementos naturais e diferentes texturas. “Nestes percursos (para mãos e pés), acompanhados de música adequada ao relaxamento, as crianças e alunos exploraram as diferentes sensações e estimularam os seus sentidos, promovendo a regulação sensorial”, relata.

“Destaca-se ainda a presença de um professor surdo convidado, que realizou uma sensibilização sobre a Língua Gestual Portuguesa. Para além de descobrirem mais sobre a comunidade surda, os alunos aprenderam alguns gestos que lhes poderão permitir a interação com pessoas surdas. O entusiasmo foi uma constante, tal como a curiosidade. Os alunos foram presenteados com um cartão que lhes permitirá recordar alguns gestos aprendidos”, remata a instituição.