Encontra-se desde ontem, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, uma exposição da Casa de Saúde Câmara Pestana que assinala não só a XVIII Semana Aberta à Saúde Mental organizada por esta entidade, pertença do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, como também o Dia da Mundial da Saúde Mental, que se assinala na quinta-feira.

A abertura deste exposição contou com a presença da vereadora Helena Leal.

Esta exposição está aberta ao público até 11 de outubro e trata-se de trabalhos manuais resultantes de um projeto de artes plásticas, realizado com as utentes da Casa de Saúde Câmara Pestana, que, para o ano, comemora 100 anos de atividade na Madeira na área da saúde mental, ao nível da prevenção, tratamento e reabilitação.