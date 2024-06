No encerramento da campanha às eleições europeias, a CDU voltou a apelar o voto, reiterando que só a confiança em si depositada é acertada.

Numa ação no Largo das Courelas, candidato da CDU ao Parlamento Europeu, Duarte Martins lembrou que “o que está em causa nas eleições para o Parlamento Europeu é escolher entre partidos que estão empenhados em se apresentar como os que melhor defendem a União Europeia e ser a caixa de ressonância dos interesses das grandes potências europeias em Portugal e na Região ou votar na CDU que é a garantia da eleição de deputados comprometidos, como nenhuns outros”.

A este propósito lembrou que bandeiras da defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo, do país e da região, bem como da defesa das ultraperiferias e da cooperação entre trabalhadores e os povos, ao invés do “o projeto de integração capitalista da União Europeia, que está longe de responder às necessidades dos trabalhadores e dos povos europeus”.

“O voto na CDU é um voto em gente séria, que faz prova que os partidos não são todos iguais”, atestou o candidato, que promete mão se resignar “perante as injustiças e as desigualdades”, bem como defender os direitos à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, das crianças, das mulheres, dos reformados e pensionistas, e de todos aqueles que pela sua condição social, física ou outra estejam mais vulneráveis e desprotegidos”.

“O Voto na CDU é o voto que valoriza o trabalho e os trabalhadores, que defende a valorização dos salários e das remunerações. (...) é aquele que dá garantias da eleição de deputados que defenderão intransigentemente a democracia e os valores de Abril”, continuou.