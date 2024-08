A eurodeputada do CDS Ana Pedro apelou à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para apoiar os esforços de recuperação da Madeira após os incêndios. “Este fundo foi concebido precisamente para fornecer assistência em situações de crise como esta, e a sua mobilização rápida e eficiente será crucial para a recuperação das áreas afetadas e para a mitigação de riscos futuros na região”, explica em nota de imprensa.

Neste contexto, o CDS no Parlamento Europeu dirigiu à Comissão Europeia (CE) um requerimento escrito com carácter prioritário, questionando a possibilidade de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para apoiar a recuperação na Madeira após os incêndios de agosto de 2024.

Solicitou ainda que a CE “se pronuncie sobre apoio técnico e consultivo a fornecer ao Governo Português e às autoridades regionais da Madeira, garantindo assim uma resposta eficaz e célere às necessidades da região.”