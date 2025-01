Bom dia!

A investigação sobre a pobreza na Madeira foi anunciada há quase dois anos. O trabalho foi feito pelo núcleo regional da Rede Europeia Anti-Pobreza, que o entregou em outubro. Porém, as conclusões ainda não são conhecidas. O gabinete da secretária de Inclusão revela ao JM que só recebeu o documento em novembro e ainda está a analisar. Será apresentado até ao final de março.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a saúde. Doentes surpreendidos com rastreio a hepatites e HIV. SESARAM divulga hoje conclusões da pesquisa realizada durante quatro anos com mais de 1.500 voluntários.

TAP segura ligação aérea Madeira-Caracas é outro assunto de relevo nesta edição que destaca a solidariedade. Santa Cruz começa a recuperar casa do bombeiro.

Saiba ainda que arguido confessou desvios de dinheiro em tribunal e que PS aprofunda políticas sociais e económicas. Estados Gerais acontecem a 2 e a 15 de fevereiro.

Não perca também a Cultura. Porto Moniz chama Gabriel O Pensador. Miro Freitas é o artista madeirense em destaque a 24 de julho, na Semana do Mar.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!