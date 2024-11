O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à empresa Gestools, referiu que o estudo da aplicação da moeda electrónica na Região se encontra em fase final de desenvolvimento.

“Isso é um estudo que está em fase final, precisa depois da autorização do banco de Portugal e está no quadro das políticas da Secretaria de Economia”, explicou o chefe do executivo.