A estratégia alimentar do Funchal, no terreno há um ano, chegou a 11 mil 500 pessoas de todas as idades.

O balanço foi apresentado, hoje, no Centro Cultural e Investigação do Funchal pela vereadora Helena Leal.

Momentos antes da iniciativa, Helena Leal lembrou que Estratégia Alimentar, aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal, é inclusiva, quer promover a qualidade de vida das pessoas.

Destacando compromissos com a educação e sustentabilidade, a vereadora destacou que foi feito um conjunto de workshop a nível alimentar e foi criadonum contexto para comemorar datas importantes, como é o caso do dia Internacional das Cidades Educadoras. A vereadora tocou particularmente num projeto que chegou a todas as escolas do concelho ( pré e 1.º ciclo), num total de 40 ações e mais de 4 mil crianças.

A Autarquia tem vindo a trabalhar no sentido de as pessoas adotarem um comportamento responsável e isso, no entender de Helena Leal, tem acontecido. Lembrou que a intervenção junto dos mais novos acaba por ter um reflexo junto dos mais velhos. Esta estratégia, que tem um ano de funcionamento e que conta com vários parceiros, vai até 2028.