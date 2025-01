‘Estrada Regional’ percorre a beleza escultural, onde surge o Faial

A rubrica ‘Estrada Regional’, do JM, agora disponível às quintas-feiras, percorre hoje os caminhos que levam ao Faial.

Eis um excerto da reportagem narrada por Diogo Anastácio de Sousa a não perder na edição impressa de hoje:

“O bom tempo tinha abençoado aquela viagem pela Estrada Antiga que ligava Santana ao Faial, e a beleza estendia-se em largura e comprimento, e sentimo-nos novamente inseridos numa pintura onde a imensidão de verde cercava-nos, intervalando-se pelas grandes e tradicionais moradias que por ali existem. Há curvas para todos gostos, e como sabem o nosso condutor adora-as e por isso ia todo contente. Mais do que curvas, ele adora as retas para dar umas galhas à Schumacher! Sem esperar, numa curva longa, entramos noutra dimensão, parecia que estávamos a entrar no Paraíso! E atravessando aquela sinuosa estrada por entre a vegetação, alcançámos um miradouro, e não conseguimos prosseguir o nosso caminho, sem antes visitá-lo!

Nem mais, o Miradouro chamava-se Miradouro de Nossa Senhora dos Bons Caminhos, e sinceramente não poderia haver nome melhor! Abençoava os caminhos e a vista! Não foram ainda imaginadas palavras que descrevam o anfiteatro que ali estava à nossa frente. Do Mar à Serra e do Vale à Montanha, com direito a pormenores como a ponte em pedra que atravessava a ribeira, os ilhéus já no concelho vizinho, e a imponente Penha d’Águia - que beleza! À esquerda ainda contemplávamos uma pequena enseada, aconchegada e protegida por uma enorme parede rochosa, enquanto à direita fazíamos o nosso contacto imediato de 3º grau com a beleza, de outro planeta, que preenchia a freguesia do Faial”.

