O podcast JM ‘Estada Regional’, habitualmente publicado às quartas, irá esta semana para o ar apenas na quinta-feira.

Razões de ordem técnica estão na base do adiamento.

Refira-se que a jornada de Diogo Sousa, que surge em todas as plataformas informativas do Jornal (papel, site, rádio e redes sociais), percorre nesta altura as estradas do concelho de Santana.

Uma iniciativa que tem merecido a atenção de milhares de pessoas e a colaboração de entidades públicas e privadas.