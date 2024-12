A magia do Natal continua na Ribeira Brava com o Mercadinho de Natal que estará em funcionamento até ao dia 4 de janeiro. Este evento, que se tornou uma tradição no concelho, destaca-se pela sua “oferta gastronómica e artesanal, reunindo a comunidade num ambiente acolhedor e festivo”, enaltece a autarquia local em nota de imprensa.

A programação do Mercadinho de Natal, divulgada à comunicação social, também promete animar as noites de dezembro. Amanhã, dia 7, este palco conta com um programa musical “imperdível”, marcado por três atuações, a partir das 19 horas.

“A noite começa com a apresentação do Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava, que fez o seu regresso este ano, contando com mais de 40 crianças entusiasmadas com a nova aventura, que certamente irão encantar o público com canções natalícias”, refere a organização, acrescentando que “em seguida, sobe ao palco Diogo Abreu, oferecendo momentos de melodia e emoção”. O grupo Inlay encerra a noite.

Recorda a mesma fonte que no Mercadinho situado na frente-mar, os visitantes poderão encontrar “sete barracas de iguarias típicas, uma roulotte com opções deliciosas e as imperdíveis castanhas assadas que aquecem as noites frescas de dezembro com os seus aromas reconfortantes”. Além disso, o espaço conta com uma seleção de produtos artesanais, perfeitos para quem procura presentes únicos e feitos à mão.

O Mercadinho de Natal da Ribeira Brava é “a combinação perfeita de sabor, cultura e tradição, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família. Não perca a oportunidade de viver o encanto desta época especial e de apoiar os produtores locais”, convida o município.