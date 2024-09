Bom dia e bom fim de semana!

- A manhã deste sábado, no Estreito de Câmara de Lobos, fica marcada pelas vindimas ao vivo às 10h00, seguida do cortejo etnográfico às 11h00.

- Entre as 9h00 e as 18h00, na Universidade da Madeira, Edifício da Penteada, vai decorrer o recrutamento de utentes para o projeto europeu SMART Bear.

- Em Câmara de Lobos, na Biblioteca Municipal, durante a manhã, das 9hh às 13h00, o 3.º Encontro do Património Cultural Imaterial – Arquipélago da Madeira, com o tema “A Procissão das Cinzas nos Itinerários da História Franciscana”.

- A festa da Amora, em Gaula, continua a partir das 16h00, com muita animação.

- O concerto de abertura da temporada 2024/2025 da Orquestra Clássica da Madeira, está marcado para as 18h00, no Centro de Congressos da Madeira.

- Na abertura da nova temporada do Teatro Municipal Baltazar Dias, pode assistir às 18h00, à estreia o bailado “Filho da Terra” com direção artística de Juliana Andrade.

- Às 21h00 há cinema ao ar livre em Machico, o filme desta noite é “As asas do Desejo” de Wim Wenders.

- Na Ponta do Sol, na Avenida 1.º de Maio, realizam-se dois concertos. O primeiro às 21h30, com a banda Going Back, o segundo às 23h00 com ‘Os Quatro e Meia.