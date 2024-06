No debate do XV Programa de Governo, Élvio Sousa pessoalizou a sua intervenção em Miguel Albuquerque, questionando “onde anda a sua consciência mais a do senhor presidente da Assembleia”, acusando-os por não haver ainda Orçamento Regional para 2024.

“Onde está a sua consciência que agora vem vender banha de cobra”, pressionou. Mais, “disse ao representante da República que tinha uma solução estável”

“Mentiras também no programa de Governo”, apontou o líder parlamentar do JPP, apontando dissonâncias e recuperando a eterna questão do gás em garrafa mais cara que nos Açores.