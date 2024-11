Há madeirenses a receber uma mensagem de um número verdadeiro dos CTT, mas contendo uma informação que é fraudulenta e que procura roubar os dados pessoais do utilizador.

“O desalfandegamento do envio RR38560118374PT foi suspenso por falta de dados de entrega , Atualize os dados em: ctt-geral.com”. Esta é a mensagem SMS que está a chegar a muitos madeirenses, mas é um esquema fraudulento, que tem contornos de alguma sofisticação na tentativa de iludir a vítima.

É que ao contrário de outros esquemas de fraude, em que de um número estranho surge uma mensagem a fazer-se passar pelos CTT – Correios de Portugal, no caso deste SMS fraudulento o número é o mesmo que o utilizador já usou para comunicar com os CTT. Ou seja, de repente, uma mensagem fraudulenta entra na mesma caixa de mensagens SMS que o cliente tem com os Correios, o que pode levar, num primeiro momento, a acreditar tratar-se de uma mensagem real dos “CTTEXPRESSO”. Mas não é, como a própria empresa já informou no seu site, a 14 de novembro, última quinta-feira.

“Alertamos que andam a circular mensagens que dão conta de envios suspensos por falta de dados de entrega. No SMS é pedido que aceda a um link para atualização de dados. Este link remete para um site que não pertence aos CTT. Não se trata de um serviço CTT, mas sim de um esquema para recolha de dados pessoais”, alerta a empresa.

Mas este esquema não estará a usar apenas os CTT – Correios de Portugal. O JM recebeu relatos de clientes da MEO que também estão a receber mensagens fraudulentas nas caixas de mensagens que habitualmente usam para comunicar com a empresa.

Há ainda relatos do mesmo estar a acontecer com clientes da EDP, embora, à partida, essa fraude não aflija os madeirenses que vivam na Madeira, porque cá a única elétrica a operar é a Empresa de Eletricidade da Madeira.