O Centro Cultural e de Investigação do Funchal foi palco, esta terça-feira, de um deslumbrante Espetáculo de Natal 2024 organizado pela Empresa Municipal SocioHabitaFunchal. O evento, destinado aos inquilinos dos Conjuntos Habitacionais camarários, utentes dos Centros Comunitários, Ginásios Municipais e seus respetivos familiares, trouxe um toque de magia e alegria nesta época festiva.

A programação da festa foi rica e diversificada, proporcionando momentos de pura emoção e diversão. A Orquestra Imperatriz Sissy abriu a noite com uma atuação magistral, encantando a audiência com um repertório festivo que fez as delícias de miúdos e graúdos.

Seguiram-se números de magia, malabarismo e circo, a cargo de Pedro Freitas, que trouxeram ainda mais brilho ao evento. Os números apresentados foram recebidos com entusiasmo e aplausos, envolvendo os presentes numa atmosfera e espírito natalício.

No fim do espetáculo a Vereadora Doutora Helena Leal, a Administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia e o Diretor do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Faria Paulino, desejaram a todos os presentes umas Boas Festas e agradeceram a todos os envolvidos pelo sucesso do evento.

A SocioHabitaFunchal, E.M., reafirma assim o seu compromisso com a comunidade, promovendo a inclusão e o convívio entre os inquilinos e utentes dos espaços sociais da Câmara Municipal do Funchal, proporcionando-lhes momentos únicos de partilha e alegria. A Festa de Natal 2024 ficará certamente na memória de todos como um evento marcante e especial.