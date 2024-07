“Espero que o sr. primeiro-ministro recupere rápido”

O líder do PSD/Madeira confirmou que o líder nacional do partido não estará presente na festa do Chão da Lagoa, no domingo, por motivos de doença.

À margem de uma visita a uma empresa na Ribeira Brava, na qualidade de presidente do governo, Miguel Albuquerque disse hoje aos jornalistas que espera que o primeiro-ministro recupere rápido.

“Era previsto ele vir amanhã de manhã, mas infelizmente está com um problema de saúde e não pode vir. Tem de estar de repouso ate ao início da semana. Lamento muito e desejo as rápidas melhoras ao sr. Primeiro-ministro. É importante que, pelas funções que desempenha esteja bem de saúde. É compreensível que tenha cancelado a sua agenda”, vincou.

Albuquerque não vê a ausência de Luís Montenegro como a segunda vez que falha com a Madeira, reafirmando ser um cancelamento compreensível.