Um grupo de especialistas do Registo Oncológico da Região Autónoma da Madeira (RO-RAM), em representação do Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM), participou na segunda edição do Congresso Nacional de Epidemiologia e Registo de Cancro (II CNERC), que decorreu entre os dias 22 e 24 de maio, no IPO do Porto.

A comunicação oral incidiu sobre as maiores tendências epidemiológicas para 25 anos de Leucemias na Região Autónoma da Madeira (1998-2022). Um estudo da autoria da equipa do RO-RAM, que foi apresentado, neste evento, por Pedro Berenguer, Bioquímico.

Este congresso contou com a presença de investigadores e epidemiologistas da área de todo o País, assim como de representantes dos PALOPs, nomeadamente, de Angola e Cabo Verde, tendo contemplado os 10 melhores trabalhos submetidos ao nível nacional.

Nestes 25 anos, na Região, foram observados 629 casos de leucemias. As mais frequentes corresponderam às Leucemias Mieloblásticas Agudas, que representam 33% do número total de casos, com maior incidência da Leucemia Linfocítica Crónica.

De acordo com o estudo, verificou-se um aumento significativo nas Leucemias Linfocíticas Crónicas e uma diminuição nas Leucemias Linfoblásticas Agudas e Mieloides Crónicas.

Em termos de sobrevivência, de uma forma global, há a registar um aumento de 2,3% por ano, a par de uma estabilidade na mortalidade.

Uma realidade que, tal como foi constatado por Pedro Berenguer, reflete um progresso na eficácia das novas formas de diagnóstico e nas estratégias terapêuticas utilizadas ao longo do tempo.