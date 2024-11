Na passada quinta feira, dia 28 de novembro, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) recebeu o escultor Paulo Neves, no âmbito das atividades dinamizadas pela equipa coordenadora da Galeria Espaço Mar.

Paulo Neves, natural de Oliveira de Azeméis (Cucujães), no norte de Portugal, iniciou a sua formação artística no Curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes do Porto (E.S.B.A.P.). Desde 1978, dedica-se à escultura e tem uma carreira vasta e consolidada, com um grande número de obras públicas espalhadas por Portugal Continental, arquipélagos da Madeira e dos Açores, e também por diversas cidades do mundo.

Durante o encontro com os discentes da EBSGZarco, o escultor partilhou o seu percurso artístico, proporcionando uma conversa que rapidamente se transformou num diálogo inspirador.

O evento foi uma oportunidade para os estudantes do referido estabelecimento de ensino conhecerem de perto a experiência de um artista consagrado e para se deixarem inspirar pela sua paixão e dedicação à arte.

A equipa coordenadora da Galeria Espaço Mar da ESBGZarco acredita que ao proporcionar o contacto com diferentes formas de arte e expressão plástica, os alunos sentir-se-ão incentivados a desenvolver uma análise crítica e fundamentada sobre a arte e os seus significados.

Para a coordenação da Galeria, este tipo de iniciativa é fundamental para tornar a arte mais acessível a públicos diversos, promovendo a inclusão de diferentes grupos sociais e facilitando o acesso à cultura e ao conhecimento artístico.

Este projeto Galeria Espaço Mar visa não só o desenvolvimento artístico dos estudantes, mas também a criação de um ambiente educativo mais dinâmico e aberto ao pensamento crítico e à diversidade cultural.

Refira-se que, relativamente às atividades dinamizadas pela Galeria Espaço Mar da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, poderá visitar a exposição do Artista Paulo BEJu, “marvermelho”, patente até dia 13 de dezembro de 2024.