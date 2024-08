Pedro Ramos mantém o suspense em relação à futura composição do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região. Esta manhã, à margem da 12ª Conferência Internacional sobre Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde (SeGAH 2024), organizada pela Uma e que decorre no Colégio dos Jesuítas, o governante respondeu aos jornalistas que “estamos a trabalhar nesse sentido, com muito afinco”.

Recorde-se que, na última segunda-feira, o governante assumiu que iria haver mudanças no organismo, visando um “novo ciclo” e “mais produtivo”, afirmando à comunicação social que, até ao final desta semana, seria apresentada a nova composição pelo presidente do Governo Regional.

Hoje, questionado pelo JM sobre se os nomes serão conhecidos, de facto, até ao final da semana, Pedro Ramos disse que “vamos ver. Não podemos escolher arbitrariamente. Queremos escolher as melhores pessoas e, naturalmente, é nisso que estamos a trabalhar”. Lembrou que o conselho de administração do SESARAM está a funcionar. “Vai demorar o tempo que for necessário”, sublinhou

Sobre críticas de que o SESARAM está estagnado, nomeadamente da secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos, em declarações publicadas no nosso jornal do último sábado, Pedro Ramos comentou apenas que “respeitamos todas as opiniões”.