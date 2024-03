O Departamento Eco Escolas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) realizou, no dia 22 de março, a cerimónia do Hastear da Bandeira Verde, um momento marcante que celebrou o compromisso da escola com a sustentabilidade e as práticas ambientais responsáveis.

“A distinção da Bandeira Verde foi concedida em reconhecimento às notáveis práticas ambientais implementadas ao longo do ano letivo 2022/2023, refletindo o empenho e dedicação de toda a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e encarregados de educação)”, destaca a escola, num comunicado enviado à redação.

A cerimónia contou com a presença de diversas turmas e professores, que testemunharam uma série de apresentações protagonizadas pelos discentes que abrilhantaram o evento e reforçaram o compromisso da escola em promover a consciência ambiental e ações sustentáveis entre os seus alunos e funcionários.

“O Hastear da Bandeira Verde representa um marco importante na jornada contínua da EBSGZarco em direção a um futuro mais verde e sustentável, demonstrando o poder da educação ambiental e do trabalho em equipa na construção de um mundo melhor para as gerações futuras”, rematou a instituição de ensino.