A curta-metragem ‘Reserva Natural do Garajau’, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, venceu o prémio no Ocean Youth Eco International Film Festival, que aconteceu este mês no Museu Marítimo de Hong Kong, na China.

A curta-metragem vencedora, na categoria 15-18, mostra a beleza daquela reserva, não descurando, por outro lado, o reflexo que as ações humanas têm nos oceanos.

“Este reconhecimento fortalece a missão da escola de formar cidadãos, integrando atividades ambientais na sua oferta extracurricular, e demonstra que a educação pode e deve ser sempre um vetor para a mudança positiva. Ao dar voz aos jovens, e às suas preocupações ambientais, através da narrativa visual, a escola do Caniço destaca-se como exemplo de boas práticas na luta por um futuro mais sustentável e consciente”, elaborou a coordenadora do projeto fílmico, Angelizabel Freitas.

Às redações, a instituição de ensino acrescenta que “a curta-metragem foi também selecionada no Japan World’s Tourism Film, conhecido por celebrar grandes produções fílmicas que promovem o Turismo em todo o mundo. Esta seleção reforça ainda mais a relevância e o impacto do trabalho da equipa de alunos, projetando a sua mensagem a uma audiência global, levando também o nome da ilha da Madeira além fronteiras”.

“A curta ‘Reserva Natural do Garajau’ não é apenas um produto artístico, mas também uma importante mensagem de alerta e reflexão sobre a necessidade urgente de proteger e preservar os nossos recursos marinhos”, rematou, por seu turno, Armando Morgado, presidente do Conselho Executivo.