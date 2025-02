A Escola Básica do 1.º Ciclo de Carvalhal e Carreira, nos Canhas, promoveu na quarta-feira uma sessão de sensibilização integrada no Dia da Internet Segura. A iniciativa, que foi levada a cabo em parceria com a PSP, foi dedicada a pais, encarregados de educação e outros membros da comunidade educativa.

“A sessão teve como principal objetivo alertar e informar sobre os desafios e riscos associados à utilização da Internet, promovendo uma utilização mais segura e responsável das tecnologias digitais. Durante o evento, foram abordados temas cruciais como cibersegurança, perigos na Internet, burlas e pagamentos online, bem como a utilização segura de dispositivos ligados à internet e algumas ferramentas de proteção online”, revelou a escola, através de um comunicado.

Na mesma nota é referido que foram ainda discutidos os cuidados essenciais a ter com as redes sociais e os jogos online, destacando-se a importância de uma supervisão ativa por parte dos pais e encarregados de educação. Neste contexto, reforçou-se o papel fundamental das famílias na orientação dos jovens para uma navegação segura, prevenindo potenciais ameaças e promovendo boas práticas digitais.

De acordo com a escola, “a sessão contou com a intervenção da PSP e do Coordenador TIC, que partilharam conhecimentos e estratégias para evitar situações de risco, sensibilizando os presentes para os perigos existentes e fornecendo orientações práticas sobre como agir perante eventuais ameaças cibernéticas e conceitos relacionados com a cibersegurança”.

“A escola e a PSP reforçam o seu compromisso com a promoção da segurança digital e continuarão a desenvolver iniciativas que contribuam para uma utilização mais consciente e responsável da Internet por parte de toda a comunidade educativa”, conclui a mesma nota.