Os enfermeiros que trabalham no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) vão receber quatro pontos na avaliação de desempenho referente ao biénio 2023-2024.

Esta uma das conclusões que saiu da reunião que o Sindepor (Sindicato Democráticos dos Enfermeiros de Portugal) manteve, a 9 deste mês, com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil. Os quatro pontos juntam-se à mesma pontuação atribuída em 2021-2022 e 2019-2020.

Mas o Sindepor diz continuar a reivindicar seis pontos por biénio, apesar de reconhecer que os quatro pontos conquistados em três biénios consecutivos deixam os enfermeiros mais próximos de uma progressão salarial. Isto além de não terem paralelo no continente. Evaristo Faria, coordenador do Sindepor na Madeira, adianta que foi defendido, no encontro com Pedro Ramos, uma revisão do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública) de modo a adaptá-lo às especificidades da profissão.

A estrutura sindical quer que os enfermeiros tenham progressões salariais de quatro em quatro anos, outra proposta que será analisada pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil. Evaristo Faria salientou que, antes de 2004, os enfermeiros na Madeira progrediam de três em três anos e, nesta altura, é praticamente impossível a um enfermeiro chegar ao topo de carreira, sendo necessários, em condições normais, cerca de 100 anos de serviço para atingir o patamar máximo. Defendendo o pagamento de um subsídio mensal no valor de 20 por cento do ordenado, a estrutura sindical reivindicou ainda a antecipação da idade da reforma.

“Enquanto tal não for possível, foi proposta a redução imediata de um turno por semana para os enfermeiros com 55 ou mais anos de idade e uma diminuição de dois turnos a partir dos 60 anos”, defendeu Evaristo Faria numa nota divulgada hoje com as principais conclusões do encontro com Pedro Ramos.

A reunião com o secretário regional da Saúde confirmou também que será aberto um novo concurso para enfermeiros especialistas.