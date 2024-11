Um empreendimento habitacional no sítio da Igreja, freguesia da Quinta Grande, constituído por 25 fogos e cuja empreitada está estimada em 5,2 milhões, está “em fase final de conclusão.” O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra amanhã, pelas 12 horas.

A empreitada, levada a cabo pela empresa Decifratemática, resultou na construção de dez apartamentos de tipologia T2, dez de tipologia T1 e cinco de tipologia T3.

“Trata-se de uma obra concretizada no âmbito do PRR e resultante da 1ª oferta pública lançada pela IHM”, refere nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira.

O projeto proposto visou “tirar o melhor partido das potencialidades do local e da sua orientação solar, não descorando a funcionalidade para o tipo de utilização a que o projeto se propõe.”

Todos os 25 fogos contemplam arrecadações, parqueamento privado, com estacionamento duplo para os T3, e simples para os restantes e 25 arrecadações para as frações do bloco.

Na mesma nota, a Presidência salienta que estas habitações serão atribuídas ainda este ano às famílias em regime de arrendamento, através do programa de Renda Reduzida.

Recorda a mesma fonte que, entre 23 de outubro e 7 de novembro, decorreu o período de candidaturas para a atribuição de 110 habitações localizadas em Câmara de Lobos, onde se inclui o empreendimento da Quinta Grande.

No primeiro trimestre do próximo ano será aberto um novo período de inscrições, seguido de fase de candidaturas para vários concelhos, incluindo novamente o concelho de Câmara de Lobos.

“Dá-se, assim, continuidade ao compromisso assumido pelo Governo Regional de apoiar as famílias madeirenses que pretendem arrendar um imóvel a preços mais acessíveis, pois, mesmo estando inseridos no mercado de trabalho, não conseguem aceder a uma habitação condigna devido aos elevados preços praticados atualmente pelo mercado privado de arrendamento”, conclui.