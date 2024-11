Joana Mendonça, professora do Instituto Superior Técnico (IST), subiu agora ao palco do Centro de Congressos da Madeira para falar sobre o ‘design thinking’ que, asseverou, já existe como área desde os anos quarenta e ficou muito conhecido pela sua utilização por Steve Jobs (Apple), relevando que o próprio Airbnb também o utilizou.

Basicamente, a título de enquadramento, o ‘design thinking’ é «uma abordagem inovadora que utiliza métodos e sensibilidades do design para atender às necessidades humanas e transformar ideias em soluções práticas e aplicáveis», realça o blog rockcontent.

A oradora é perentória ao considerar que “a empatia está na base do desenvolvimento da inovação em design”.

No entanto, objetiva que também há aspetos em ter em conta como custos e viabilidade.

“O nosso primeiro passo num processo de ‘design thinking’ é empatizar”, enumerou. Depois, “idear” no sentido de desafiar as suposições e criar ideias. É o segundo passo a adotar.

Testar, ou melhor, “prototipar”, conforme palavras da oradora, é o terceiro passo. “Testar e interagir feedback dos utilizadores”.

O evento organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional e com a colaboração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), decorre durante a manhã e tarde do dia de hoje.