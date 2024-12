Recordando que hoje é o Dia Restauração de Independência e em Santa Cruz celebrou-se a tradicional ‘Alvorada’, Élvio Sousa achou, nesta quadra, “oportuno oferecer alguns livros a várias personalidades da Região”.

“Hoje, sai o primeiro livro que terei o grato o prazer de oferecer a Miguel Albuquerque. Um clássico do século XVII, e que durante anos trocou aceso debate sobre a verdadeira autoria (o padre António Vieira ou o jesuíta padre Manuel da Costa). O livro sai pelos correios na segunda-feira. A leitura desta obra é proveitosa e revela que a ‘arte de roubar’ é extensiva aos ‘que furtam com unhas reais, os que furtam com unhas militares, os que furtam com unhas disfarçadas; os que furtam com unhas maliciosas; os que furtam com unhas descuidadas; os que furtam com unhas sábias’”, descreve, acrescentando que “a obra não deixa igualmente de fora, também, aqueles que ‘furtam com unhas de gato; os que furtam com unhas bentas; os que furtam com unhas mentirosas; os que furtam com unhas alugadas; os que furtam com unhas políticas; os que furtam com unhas de prata’.

Na dedicatória a Albuquerque Élvio Sousa achou “conveniente salientar” o pensamento de LAO TSE: “se o povo deixa de temer o teu poder é porque um grande poder se aproxima”.