Élvio Sousa, deputado do JPP e porta-voz do partido na cerimónia dos 50 anos de 25 de Abril, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, optou por não aproveitar o momento eleitoral que se aproxima para fazer propaganda política. Disse que haverá outra oportunidade. Aproveitou, assim, para não pisar em feridas, mas relembrar aspirações autonómicas, herdeiras de Abril.

Questionou como estará o Estado e a sua parceira República a tratar os regimes democráticos e autonómico. O parlamentar madeirense, que discursava perante uma plateia cheia no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, defendeu que não há que ter medo de falar a linguagem do povo.

No seu entender, a anunciada Revisão Constitucional não pode ser uma farsa. “Como é que podemos confiar num Estado que ainda permite que haja cargos de pessoas a vigiar as autonomias?”, questionou.

Defendeu maior participação do Estado no que toca às infraestruturas portuárias. Élvio Sousa adiantou ainda que a consolidação da autonomia política faz-se em parceria com autonomia financeira, sem ‘olheiros’.

Passados 50 anos de um regime democrático, ainda temos uma Constituição com tiques centralistas, como defendeu, apontando a importância de um novo relacionamento com a República, já que o modelo atual está gasto, adormecido. Afirmou ainda que celebrar Abril significa também numa “desvinculação de barrigas de aluguer”.