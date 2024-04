Élvio Sousa, do JPP, criticou hoje, a estratégia de bloco dos “radicais em afirmar que nós não temos quadros ou soluções”. Foi numa iniciativa de contacto com a população do Funchal que transmitiu à comunicação social que “essas mentiras só demonstram que estão com medo de nós e de todo o exército de homens e mulheres que temos nas nossas fileiras”.

“Eles estão com medo que possamos fazer uma auditoria externa às contas e às negociatas que andaram a fazer nos últimos anos. Por isso, aproveito já para antecipar essas jogadas de descredibilização. Faço um apelo para que todos aqueles que tenham temas e dossiers que cheirem a corrupção que venham falar connosco e que de igual forma tragam mais propostas e mais gente para consolidar o nosso projeto”, denunciou.