Elsa Fernandes reuniu com embaixadora do Kosovo

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, recebeu, ao início da tarde desta segunda-feira, a embaixadora do Kosovo em Portugal, Edona Maloku Bërdyna.

Esta audiência, realizada no gabinete da secretária, visou sobretudo estreitar as relações de cooperação entre a Região e o Kosovo, nomeadamente em matérias de educação, ciência e tecnologia.

“Esta cooperação poderá assentar em futuras parcerias no âmbito da mobilidade e intercâmbio entre instituições de ensino e no estabelecimento de protocolos de inovação pedagógica, em especial nas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Tecnologia)”, dá conta a Secretaria.

Elsa Fernandes e Edona Maloku Bërdyna comprometeram-se em “manter futuros contactos para desenvolver e pôr em prática as temáticas abordadas na reunião”.