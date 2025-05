Eleições: Vânia Jesus reforça compromisso na área da Justiça

Os candidatos da AD - coligação PSD/CDS reafirmaram, hoje, o seu compromisso em garantir, na próxima Legislatura, uma Justiça com melhores condições de funcionamento na Região, com serviços mais aptos a corresponder às necessidades dos cidadãos e com profissionais mais valorizados nas suas carreiras, de acordo com comunicado da campanha.

Este é um compromisso que, conforme vincou a candidata Vânia Jesus, “se concretiza numa área que foi totalmente esquecida e negligenciada pela governação socialista na República, pese embora as insistências e todo o trabalho desenvolvido pelos deputados do PSD/M eleitos ao parlamento nacional”.

“Como sabem, durante demasiados anos, as infraestruturas judiciais na Região foram deixadas ao abandono pelo Estado, com degradação visível e com condições pouco dignas de trabalho”, frisou a candidata, citada no comunicado.

Junto ao Tribunal da Ponta do Sol disse que este é um “exemplo das decisões lentas e de uma obra que se arrastou por mais de quatro anos, na qual não houve planeamento nem acompanhamento por parte do Governo do PS”.

Segundo Vânia Jesus, esta obra “só será concluída com o compromisso do Governo da AD, de Luís Montenegro e, inclusive, da Ministra Rita Júdice, que, nesse sentido, irão reforçar o orçamento e assumir um novo concurso para que obras que não ficaram previstas no anterior projeto de reabilitação, o sejam agora”.