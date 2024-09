Eleições de amanhã para o PSD nacional com 11 mesas de voto na Madeira

As eleições diretas do PSD ao nível nacional decorrem amanhã, 6 de setembro, em todo o país. Na Madeira, a votação decorrerá nas onze sedes concelhias do partido, entre as 18h00 e as 23h00.

Esta eleição precede ao 42.º Congresso Nacional do PSD, a realizar em Braga, nos próximos dias 21 e 22 de setembro.

Esta votação – que diz respeito a uma lista única – legitimará Luís Montenegro enquanto presidente da Comissão Política Nacional para mais um mandato.

Na Região, “são mais de 2.000 os militantes social-democratas aptos a participar e que se esperam mobilizados para esta votação”, conforme dá conta o PSD/Madeira.

Os resultados ao nível regional serão posteriormente conhecidos através de comunicado.