Uma pesquisa realizada pela companhia de viagens AllClear a propósito das piscinais naturais do Mundo com maior favoritismo, coloca as do Porto Moniz no segundo lugar do pódio.

“Em segundo lugar no top 10 das piscinas naturais estão as Piscinas Naturais do Porto Moniz, na ilha da Madeira, Portugal, uma linda piscina cheia de água do mar e que oferece vistas panorâmicas da costa”, lê-se comunicado enviado à imprensa.

A Madeira conquistou, nesta pesquisa, outro lugar de destaque, com as Docas do Cavacas a surgir em 10.º lugar da lista que conta com 20 estâncias balneares. “Estas belas piscinas de origem vulcânica oferecem aos visitantes acesso direto à natação no mar num ambiente seguro. Os visitantes podem relaxar nas espreguiçadeiras durante a visita e ter acesso um café para se refrescarem ao longo do dia”, enfatiza a publicação.