A Madeira vai usar drones para reflorestar rapidamente as zonas de difícil acesso que arderamem agosto. A informação é adiantada ao JM pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que revela negociações com uma empresa para acelerar o processo e aproveitar as primeiras chuvas. Esta é a manchete de hoje do JM.

Nesta edição, na rubrica ‘Perdidos e Achados’, levamos o leitor a conhecer uma paisagem poupada pelos fogos, que merece ser conhecida, a pé ou de jipe. Todo o vale que envolve a Central Hidroelétricada Fajã da Nogueira mantém-se intacto é ‘O verde que escapou às chamas’.

Ansiedade é tema de destaque. Saiba que centenas de madeirensesforam ao hospital no último ano e meio com ataques de pânico. O psicólogo Pedro Duarte, ouvido pelo JM, explica os sintomas e recomenda ajuda técnica.

Outro destaque, ‘Três sismo em duas semanas’ foram registados na Madeira. Em Economia, a notícia de que estão em perspetiva 17 milhões de euros até ao final do ano.

Em tempo de ‘rentrée’, as prateleiras das livrarias estão recheadas de novidades. Fica a conhecer ‘25 livros que não pode perder’.

E no JM Domingo hoje é dia de Motores.