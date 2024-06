O Comando Operacional da Madeira realizou a terceira edição do ‘Drone Meeting’, encontro de apaixonados pelas aeronaves tripuladas remotamente.

Pilotos profissionais, militares e civis, entusiastas e jovens futuros pilotos, estiveram reunidos nas instalações do Comando Operacional da Madeira, Pico da Cruz, para partilharem conhecimentos e experiências sobre a pilotagem, para que no final, todos saíssem a ganhar com mais experiência e competências na operação de drones. O evento insere-se num conjunto de iniciativas de divulgação das atividades das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira, com o intuito de mostrar capacidades que não são de utilização exclusivamente militar, podendo ser utilizadas para o bem-estar e segurança cooperativa e para salvaguarda do património nacional. Insere-se também numa estratégia de desenvolvimento desta capacidade, na região e no país, e foi realizado com a colaboração de entidades regionais e nacionais – um projeto que conta desde a sua primeira edição, novembro de 2022, com o apoio do Estado-Maior General das Forças Armadas – que tem como principal objetivo a continuidade da aproximação dos diferentes operadores nacionais, com a interligação das áreas científicas, industriais, académicas e empresariais.

A edição deste ano decorreu no passado dia 16 de junho, dividida em dois momentos: o primeiro constituído por palestras e o segundo por demonstrações de voo.

Este acontecimento permitiu aumentar o conhecimento na Região, não só na operação de drones, mas também na aplicação dos produtos operacionais obtidos, sejam eles de que natureza forem, em programas de tratamento de imagem e disseminação de informação