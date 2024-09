Decorre, nesta tarde de sábado, o fórum “E Depois do Incêndio...” no hotel Orquídea, no Funchal. Conta com a presença do professor Domingos Rodrigues, geólogo e docente na UMa, Manuel Filipe, presidente do Conselho Diretivo do IFCN, Hélder Spinola, docente da UMa, Ricardo Ribeiro, docente na Universidade Atlântica e José Carlos Costa Velho, do sindicato nacional da Proteção Civil, com a moderação do jornalista Sérgio Teixeira.

Na sua explanação, Domingos Rodrigues começou por dizer que o “os incêndios são uma questão comportamental” na ótica do docente da Universidade da Madeira, que defende ser necessário haver um aumento da perceção de risco através de ações de sensibilização, mas que só isso, naturalmente, não é suficiente.

O geólogo entende também que “não são mais aviões que vão resolver a questão”, pelo que a “origem do problema” manter-se-á. Vê, isso sim, que maior literacia e formação nas instituições de ensino pode ajudar a solucionar uma questão que reitera ser comportamental.

Na sala preenchida, a esta hora, marcam presença representantes dos partidos políticos, como Dina Letra (BE) ou Mónica Freitas (PAN). A secretária regional Rafaela Fernandes também se encontra entre os presentes.

O evento é uma organização do Sindicato Nacional de Proteção Civil.Recorde-se que a Madeira foi alvo de um grande incêndio, que deflagrou durante mais de uma semana, no passado mês de agosto e que mobilizou, pela primeira vez na Região, a ação de dois aviões canadair.