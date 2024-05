Os 32 doentes deslocados do Hospital do Espírito Santo instalaram-se esta madrugada no RG3, através de uma coordenação entre o Exército e a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

A chegada aconteceu por volta das 04h45, tendo sido alojados 4 enfermeiros masculinos, 2 auxiliares de saúde femininos, 22 doentes masculinos 10 doentes femininos.

Cumpre recordar que, tal como noticiou o JM esta manhã, chegaram 55 doentes dos Açores, sendo que 23 foram imediatamente transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.