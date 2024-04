Em 2023, o ginásio de reabilitação respiratória acolheu cerca de 80 pessoas e houve 2300 sessões de esclarecimento.

Quem o diz é João Carvalho, responsável pelo ginásio, pneumologista que faz parte da equipa da Unidade de Reabilitação Respiratória.

Palavras prestadas há momentos depois de uma caminhada por parte de um grupo de doentes, que acabou na Praça do Povo e onde marcou presença o secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Ocasião que Pedro Ramos aproveitou para lembrar que as doenças respiratórias são das principais causas de morte na Região. Isto apesar de o Serviço de Pneumologia ser apontado como um serviço de excelência.

Este tem feito intervenção em diversas áreas, tendo arrancado, recentemente, com o rastreio com espirometria a pessoas com mais de 40 anos de idade. 50 pessoas participaram na caminhada de hoje, como referiu Pedro Ramos, que adiantou que não há lista de espera para o acompanhamento dos doentes com problemas respiratórios.