No seguimento do protocolo celebrado entre o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e a Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo, no Brasil, docentes do ISAL ministraram duas aulas magnas no Brasil.

As aulas debruçaram-se sobre o tema “Direitos Humanos na Era Digital” e tiveram lugar na Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo. A iniciativa contou com a presença de quatro dezenas de alunos de Direito.

Destaca-se a participação dos docentes Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, e Diogo Goes, Diretor do Departamento de Ciências Humanas e Sociais da mesma Instituição de Ensino Superior.