Os recém nomeados diretores da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária tomam posse a 29 e a 30 de janeiro, respetivamente, em cerimónias presididas pelo diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.

O despacho de 8 janeiro de 2025, assinado pela Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, designa como diretor da Diretoria do Centro, o coordenador de investigação criminal, Avelino Lima, que, até então, assumia a direção do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desde 2022.

Já para o Departamento de Investigação Criminal da Madeira, o despacho, publicado na mesma data, designa como diretor o coordenador de investigação criminal José Matos, que assumia a coordenação da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, desde 2020.

A cerimónia de tomada de posse do novo Diretor do Centro vai ter lugar no dia 29, pelas 10h00, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra.

A cerimónia de tomada de posse do novo Diretor do Departamento de Investigação Criminal da Madeira vai ter lugar a 30 de janeiro, às 10h00, nas instalações da Polícia Judiciária, no Funchal.